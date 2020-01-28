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تحطم طائرة عسكرية جزائرية ومقتل طياريها

أخبار العالم العربي

تحطم طائرة عسكرية جزائرية ومقتل طياريها
Reuters Louafi Larbi
صورة أرشيفية
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لقي طياران جزائريان مصرعهما، مساء أمس الاثنين، بسبب تحطم طائرتهما العسكرية في ولاية أم البواقي التي تبعد 500 كيلومتر إلى الشرق من الجزائر العاصمة.

ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن شهود عيان أن الطائرة العسكرية قد انطلقت من القاعدة الجوية في بئر الرقعة، وكانت في مهمة تدريبية دورية.

وأضافت هذه المصادر، أن صوت الانفجار واحتراقها كليا أحدث هلعا وسط سكان المنطقة.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، كتب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على "تويتر": "أعزي نفسي و أعزي عائلتي الطيارين، ضحية الحادث المأساوي لسقوط الطائرة العسكرية التدريبية بأم البواقي".

هذا ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سبب سقوط الطائرة.

المصدر: وكالات

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