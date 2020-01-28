واشنطن تدعو لوقف فوري لعمليات الجيش السوري في إدلب وغربي حلب

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده تتابع بقلق شديد الوضع في شمال غربي سوريا، منوها بالهجوم الواسع الذي يشنه الجيش السوري والقوات الرديفة له في إدلب وغربي حلب.

إقرأ المزيد

وأضاف بومبيو في بيان نشره على حسابه في "تويتر": "هناك أنباء تشير إلى قيام قوات مشتركة روسية سورية إيرانية، وقوات من حزب الله، بشن هجوم واسع على إدلب ومناطق حلب الغربية​​​.. نتابع الوضع في تلك المناطق بقلق شديد".

Ruthless actions by Russia, the Iranian regime, Hizballah, and the Assad regime are directly preventing the establishment of a ceasefire in northern #Syria. We condemn these barbaric attacks and call for an immediate ceasefire. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 28, 2020

وأشار البيان إلى أن العمليات العسكرية في شمال غربي سوريا تزعزع الاستقرار وتقوض اتفاق وقف إطلاق النار بموجب قرار الأمم المتحدة 2254.

ودعا البيان إلى وقف فوري لهذه العمليات العسكرية، وفتح الطرق أمام المنظمات الإنسانية لرفع معاناة أهالي شمال غربي سوريا.

يذكر أن الجيش السوري بسط سيطرته مؤخرا على العديد من القرى والبلدات وحررها من سيطرة الإرهابيين وبات على مشارف معرة النعمان معقل "جبهة النصرة" في ريف إدلب الجنوبي، في سعيه لتحرير شمالي سوريا من المسلحين.

المصدر: وكالات