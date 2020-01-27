العاهل المغربي يأمر بإعادة 100 مواطن من مدينة تعتبر مصدرا لوباء "كورونا" إلى المملكة

أمر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، حكومة البلاد بإعادة نحو 100 مواطن مغربي، متواجدين في مدينة ووهان الصينية، التي تعتبر مصدرا لوباء نوع جديد لفيروس "كورونا"، إلى المملكة.

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وذكر الديوان الملكي المغربي، في بيان، أن الملك محمد السادس ترأس، الاثنين، في القصر الملكي بالرباط، "جلسة عمل مخصصة لوضعية المواطنين المغاربة الموجودين بإقليم ووهان الصيني، الذي وضعته السلطات الصينية تحت الحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا".

وأوعز الملك المغربي، حسب البيان، بإعادة المواطنين المغربيين الـ100 الموجودين حاليا في ووهان والذين يشكل الطلبة أغلبيتهم، إلى أرض الوطن.

كما أمر "بأن يتم اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى وسائل النقل الجوي، والمطارات الملائمة والبنيات التحتية الصحية الخاصة للاستقبال"، ووجه لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والمسؤولين المعنيين الحاضرين بـ"تأمين المتابعة والتنسيق اللازمين".

وأبلغت السلطات الصينية، يوم 31 ديسمبر، منظمة الصحة العالمية بتفشي التهاب رئوي مجهول المصدر في مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي وسط البلاد، واكتشف الخبراء لاحقا أن المتسبب بالمرض هو نوع جديد من فيروس "كورونا" أطلق عليه اسم "2019-nCoV".

وحتى مساء الاثنين، سجلت الصين أكثر من 2850 حالة إصابة مؤكدة بالنوع الجديد لفيروس "كورونا"، بينها 82 حالة وفاة، وقعت غالبيتها في ووهان، كما تم تأكيد وجود مصابين بهذه السلالة في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند وماليزيا وهونغ كونغ وماكاو وتايوان.

المصدر: وكالة أنباء المغرب العربي + وكالات