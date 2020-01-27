وزارة النفط السورية: اعتداء إرهابي بعبوات ناسفة يستهدف منشآت نفطية

أعلنت وزارة النفط السورية، اليوم الاثنين، أن المنشآت النفطية والمرابط البحرية عند مصب بانياس، تعرضت للاستهداف مجددا من قبل الإرهابيين.

وأوضحت الوزارة أن "الإرهابيين والمحور الداعم لهم" أعادوا استهداف تلك المنشآت من خلال زرع عبوات ناسفة بواسطة ضفادع بشرية.

وأشارت الوزارة إلى أن كوادرها الفنية باشرت تقييم الأضرار للبدء بالإصلاح، و"كذلك تم وضع الخطط البديلة والمناورة التي ستؤمن استمرار المصب في العمل للنفط الخام وكافة المشتقات الأخرى".

وقال وزير النفط، علي غانم، في اتصال مع الإخبارية السورية، إن المقصود من الاستهداف، إيقاف التوريدات إلى البلاد.

وأضاف أن إرهابيين نفذوا الاعتداء "كون هكذا عمل لا يتم من قبل أفراد عاديين بل هو بحاجة لمعدات نوعية فالمرابط بعيدة عن الشاطئ، وعميقة".

وأكد غانم أن العمل لن يتوقف في المصب سواء بالنسبة لإمدادات الخام أو المشتقات النفطية.

وكانت الوزارة أعلنت، قبل نحو شهر، أن ثلاثا من المنشآت النفطية السورية وهي ي مصفاة حمص ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة الريان للغاز، قد تعرضت لاعتداءات إرهابية متزامنة".

المصدر: RT