الرئاسة الفلسطينية تهيب بالسفراء العرب والمسلمين بمقاطعة مراسم الإعلان عن "صفقة القرن"

حث الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة السفراء العرب والمسلمين الذين وجهت لهم دعوات لحضور الإعلان عن "صفقة القرن" الأمريكية غدا الثلاثاء، على عدم المشاركة في هذه المراسم.

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وفي بيان صدر اليوم الاثنين، وصف أبو ردينة مراسم الإعلان عن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المزمع تنظميها يوم غد، بأنها "مؤامرة تهدف إلى النيل من حقوق شعبنا الفلسطيني وإفشال قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار أبو ردينة إلى أن الرئاسة الفلسطينية علمت بأن "عددا من سفراء الدول العربية والإسلامية الشقيقة الذين وجهت لهم دعوات رفضوا المشاركة"، معبرا عن تقديره لمواقف هذه الدول تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

بالتوازي مع ذلك، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس القيادة الفلسطينية لحضور اجتماع طارئ سيعقد قبل ساعة من التوقيت المحدد لإعلان الولايات المتحدة تفاصيل خطة "صفقة القرن" في الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش الثلاثاء.

المصدر: وفا