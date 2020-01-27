الناطق باسم الجيش العراقي لـRT: سنلاحق المتورطين في قصف السفارة الأمريكية في بغداد

أكد الناطق باسم الجيش العراقي، اللواء عبد الكريم خلف، أنه ستتم ملاحقة المتورطين في قصف السفارة الأمريكية في بغداد، موضحا أن القوات المسلحة العراقية أصدرت بيانا حول هذا الأمر.

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وأشار خلف في حوار مع برنامج "قصارى القول" على شاشة RT، إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى ترويع البعثات الدبلوماسية المتواجدة على أرض العراق، مؤكدا أن "القائد العام للقوات المسلحة العراقية أصدر أوامر بتوقيف هؤلاء الأشخاص لأنهم يعيقون إخراج القوات الأجنبية من البلاد".

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد أعلن أنه أصدر أوامر للقوات العراقية بالانتشار والبحث والتحري لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية في البلاد، واعتقال من أطلق هذه الصواريخ.

وأشار عبد المهدي إلى أن "استمرار هذا التصرف الانفرادي اللامسؤول يحمل البلاد تبعاته وتداعياته الخطيرة ويؤدي إلى الإضرار بالمصالح العليا للبلد وعلاقاته بأصدقائه وقد يجعل من العراق ساحة حرب".

وأطلق مجهولون أمس الأحد، 5 صواريخ كاتيوشا على السفارة، سقطت داخل حرمها ما أدى إلى حرق مطعم.

ويعد هذا الهجوم، الخامس الذي يستهدف السفارة منذ مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير الجاري.

المصدر: RT