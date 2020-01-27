"سانا": الجيش السوري دمر الخطوط الأمامية للمسلحين بالريف الغربي لمدينة حلب

أعلنت وكالة "سانا" السورية الرسمية، اليوم الاثنين، أن وحدات الجيش السوري دمرت تحصينات المسلحين في خطوط الاشتباك الأولى بالريف الغربي لمدينة حلب، وتواصل تقدمها في المنطقة.

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وأشارت الوكالة إلى أن وحدات الجيش "نفذت رمايات بسلاحي المدفعية والصواريخ ضد مقرات وتحصينات الإرهابيين غربي مدينة حلب ودمرت خطوط تمركزهم الأولى"، وذلك بالتوازي مع تقدم وحدات أخرى على محور خان طومان جنوب غرب مدينة حلب لعدة كيلومترات.

وبينت الوكالة أن الجيش وسع مساحة عملياته ضد المسلحين في الريف الغربي للمدينة ودمر برمايات مركزة خطوط إمدادها وتحصيناتها وعددا من مقراتها في بلدات الليرمون والراشدين والبحوث والمنصورة وكفر حمرة وخان العسل ومحيط كفرناها غرب مدينة حلب.

وذكرت الوكالة أن عمليات الجيش في المنطقة، جاءت بعد اعتداءات متكررة شنتها التنظيمات الإرهابية على الأحياء السكنية في مدينة حلب، أدت إلى مقتل وجرح عشرات المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء.

وأعلنت وزارة الخارجية السورية، السبت، أن عمليات الجيش في محافظتي حلب وإدلب "لن تتوقف حتى القضاء على هؤلاء الإرهابيين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين السوريين".

المصدر: سانا