لبنان.. السلطات توضح حقيقة احتجاز إيرانيتين حصلتا على لجوء في أمريكا

أصدر الأمن العام في لبنان بيانا، الاثنين، أوضح فيه ملابسات احتجاز مواطنتين إيرانيتين قبيل توجههما إلى الولايات المتحدة، بعد حصولهما على حق اللجوء عن طريق الأمم المتحدة.

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وجاء في بيان المديرية العامة للأمن العام، أن "بعض وسائل الإعلام تداولت معلومات بشأن احتجاز المديرية، مواطنتين إيرانيتين قبيل سفرهما إلى الولايات المتحدة بعدما حصلتا على حق اللجوء عن طريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة"، موضحة أن "صاحبتي العلاقة قد أوقفتا بسبب دخولهما إلى لبنان خلسة ولمخالفتهما لنظام الإقامة".

ولفت البيان إلى أنه "أثناء التحقيق معهما تبين حيازتهما على شهادة تسجيل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كطالبتي لجوء في بلد ثالث، وبمراسلة المفوضية تبين أنهما مقبولتان لإعادة التوطين في الولايات المتحدة الأمريكية، فتم إخلاء سبيلهما بانتظار تحديد موعد سفرهما".

المصدر: موقع الأمن العام اللبناني