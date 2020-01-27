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مواطنة لبنانية تنعت نائبا بعبارات استفزازية والأخير يرد

أخبار العالم العربي

مواطنة لبنانية تنعت نائبا بعبارات استفزازية والأخير يرد
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر لحظة مرور موكب النائب اللبناني سليم عون، واعتراضه من قبل إحدى المحتجات في العاصمة بيروت.

ولدى مرور موكب النائب عون للمشاركة في جلسة مناقشة موازنة 2020 والتصويت عليها، اعترضته إحدى المحتجات وتوجهت إليه بالقول: "حرامي حرامي"، الأمر الذي استفز عون ورد عليها بلهجة "حادة": "وحدي متلك حرامية".

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المصدر: وكالات 

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