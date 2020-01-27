مواطنة لبنانية تنعت نائبا بعبارات استفزازية والأخير يرد
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر لحظة مرور موكب النائب اللبناني سليم عون، واعتراضه من قبل إحدى المحتجات في العاصمة بيروت.
ولدى مرور موكب النائب عون للمشاركة في جلسة مناقشة موازنة 2020 والتصويت عليها، اعترضته إحدى المحتجات وتوجهت إليه بالقول: "حرامي حرامي"، الأمر الذي استفز عون ورد عليها بلهجة "حادة": "وحدي متلك حرامية".
لما بدكن تتهموا حدا بالسرقة اتهموا صح مش اللي بعلم ولادو بالجامعة اللبنانية و بيتو متواضع و ااكل بيعرف مين هو#ثورة_سرقها_الزعران#سليم_عونpic.twitter.com/D0vPHeLyQ0— Lilian Hannouch (@HannouchLilian) January 27, 2020
الى النائب الصديق سليم عون— Tonighost (@Tonighost2) January 27, 2020
زحلة كلها بتعرف اداميتك ولانك هيك ماقبلت ولا بتقبل حدا يتهمك بأنك حرامي
كل تحياتي قلك#مجلس_النوابpic.twitter.com/HFDOFUm943
المصدر: وكالات