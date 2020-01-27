مصر.. إلغاء جميع الرحلات القادمة من الصين وخسارة أموال ضخمة

أعلن عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية، علي غنيم ،أنه تم إلغاء جميع الرحلات القادمة من الصين بسبب "فيروس كورونا" بالرغم من خسارة الكثير من الأموال.

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وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc": "أننا يجب أن نقوم باتباع وزارة الصحة في التعليمات التي فرضتها على الوافدين، وإذا انتشر هذا المرض في بلدان أخرى سنقوم بإلغاء السياحة من هذه الدولة على الفور".

وأوضح أن السوق الصينية تمثل 10% من جلب السياحة لمصر، مضيفا: "أن هذا المرض لو انتشر في العالم ستكون حركة السياحة بطيئة، كما أننا نتوقع تباطؤ حركة السياحة العالمية حتى ولو كان البلد الذاهب إليه ليست به أمراض".

المصدر: وسائل إعلام مصرية