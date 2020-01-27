العامري: قصف السفارة الأمريكية في بغداد عمل تخريبي

اعتبر رئيس تحالف "الفتح" في العراق هادي العامري، اليوم الاثنين، قصف السفارة الأمريكية في بغداد، "عملا تخريبيا".

وقال في بيان صحفي، إن "هذه الأعمال التخريبية هدفها خلق الفتنة وإعاقة مشروع السيادة ورحيل القوات الأجنبية".

إقرأ المزيد

ودعا العامري "الحكومة العراقية إلى العمل الجاد لحماية البعثات الدبلوماسية وكشف المتورطين بالقصف".

وكانت حركة "عصائب أهل الحق"، في العراق، قد نفت شن "فصائل المقاومة العراقية" هجوما صاروخيا على السفارة الأمريكية في بغداد الليلة الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن "المليشيات الإيرانية" في العراق تواصل تهديد أمن البلاد، داعيا السلطات إلى حماية المنشآت الأمريكية.

يذكر أن خمسة صواريخ (مجهولة المصدر)، سقطت أمس الأحد، في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وأن واحدا منها سقط في محيط السفارة الأمريكية.

المصدر: RT