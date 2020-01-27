براءة لاعب كرة قدم في مصر من اعتناق فكر "داعش" ومعاقبة آخرين بالمؤبد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة في مصر، حكما ببراءة، حمادة السيد، مدافع نادي أسوان، من اعتناق فكر داعش، فيما تمت معاقبة بعض المتهمين الآخرين بعقوبات متفاوتة.

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وعاقبت المحكمة مجموعة من المتهمين بالسجن المؤبد، ووجموعة أخرى بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، و7 سنوات، و3 سنوات.

وتضمن قرار الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد وأسسوا 7 خلايا عنقودية، لارتكاب جرائم الإرهاب وتغيير نظام الحكم بالقوة، وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

كما تم اتهامهم باستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: وكالات