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الجيش السوري يسيطر على بلدات وقرى جديدة ويقترب من معرة النعمان معقل "النصرة"

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الجيش السوري يسيطر على بلدات وقرى جديدة ويقترب من معرة النعمان معقل
Sputnik
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بسط الجيش السوري، اليوم الاثنين، سيطرته على بلدات جديدة وطهرها من الإرهابيين قرب مدينة معرة النعمان، المعقل الأساسي لـ"جبهة النصرة" بريف إدلب الجنوبي.

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ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري، أن وحدات من الجيش السوري حررت اليوم بلدة معصران وقرية الصوامع بريف إدلب الجنوبي.

وكانت وحدات من الجيش طهرت أمس بلدتي، معر شورين، والزعلانة، وقريتي، الغدفة، والدانا، بريف إدلب الجنوبي بعد دحر الإرهابيين منها، لتصل القوات إلى الطريق الدولي حلب-حماة شمال مدينة معرة النعمان الاستراتيجية.

من جهة أخرى قال مصدر عسكري لوكالة "سانا"، إن "التنظيمات الإرهابية" في إدلب وغرب مدينة حلب تحضر لفبركة هجوم كيميائي لاتهام الجيش السوري ودفعه إلى وقف عملياته في تلك المناطق.

وأكد المصدر أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تطهير كامل الأراضي السورية من الإرهابيين وجرائمهم.

المصدر: وكالات 

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