موسكو حول قصف السفارة الأمريكية في بغداد: يتوجب على سلطات العراق توفير الأمن لكل الهيئات الدبلوماسية

قالت وزارة الخارجية الروسية تعليقا على قصف السفارة الأمريكية في بغداد أمس الأحد، إنه يتوجب على السلطات المحلية توفير الأمن لجميع الهيئات الدبلوماسية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين:"يجب ضمان أمن أي مؤسسة دبلوماسية بالتأكيد. لا نعتبر أنه يجوز الخروج و(تجاوز) عن هذا المعيار".

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يذكر أن خمسة صواريخ (مجهولة المصدر)، سقطت أمس الأحد، في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وإن واحدا منها سقط في محيط السفارة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي