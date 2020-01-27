العراق.. مسلحون يحرقون خيام الاعتصامات في ذي قار (فيديو)  

هاجم مسلحون مجهولون، أمس الأحد، خيام المعتصمين في محافظة ذي قار جنوبي العراق، وأطلقوا الرصاص الحي عليهم، فيما قالت الشرطة إنها "اشتبكت مع المسلحين".

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وذكر بيان لشرطة ذي قار أن "مجهولين يستقلون سيارات أقدمموا على اطلاق الرصاص على المتظاهرين وإضرام النار بخيامهم في ساحة الحبوبي".

وأضاف البيان "أن قائد شرطة المحافظة أصدر على الفور أمر حماية المتظاهرين والتصدي للمعتدين بقوة"، مشيرا إلى أن "قوات الأمن لا زالت تلاحق المسلحين، فيما فرضت قوات أخرى سيطرتها على عدد من المواقع والتقاطعات لتأمين مربع المدينة وساحة الحبوبي".

وذكر نشطاء في محافظة ذي قار لـRT أن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارات نوع "بيك آب" هاجموا ساحة الاعتصام في شارع الحبوبي الليلة الماضية وأطلقوا الرصاص الحي عليهم وأحرقوا الخيام".

من جهة أخرى، نقل موقع "السومرية" العراقي، عن مصدر أمني قوله إن "المتظاهرين في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) باشروا صباح اليوم، بعد حرق خيامهم، ببناء السرادق بالحجارة والإسمنت".

السومرية

السومرية

السومرية

وتجددت الصدامات أمس الأحد بين المحتجين وقوات الأمن في محافظة ذي قار جنوبي العراق، وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، توثيقها مقتل 12 مواطنا، مع استمرار التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات العراقية.

المصدر: RT + السومرية