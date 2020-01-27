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مروحيات أجلت مصابي السفارة الأمريكية في بغداد

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مروحيات أجلت مصابي السفارة الأمريكية في بغداد
Reuters Romeo Ranoco
توارد أنباء عن وجود ما لا يقل عن 4 جرحى في قصف السفارة الأمريكية في بغداد
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 ذكرت شبكة "رووداو" الإعلامية، الاثنين، أن مروحيات أمريكية هبطت في مجمع السفارة الأمريكية ببغداد، عقب تعرضها لهجوم صاروخي، الأحد، حيث يعتقد أنها نقلت عددا من الجرحى لتلقي العلاج.

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مصدر لـRT: صاروخ يصيب السفارة الأمريكية في بغداد
مصدر لـRT: صاروخ يصيب السفارة الأمريكية في بغداد

ولفتت الشبكة، إلى أن المروحيات هبطت داخل مجمع السفارة وسط بغداد ومن ثم أقلعت مجددا وتجولت في المكان قبل أن تغادر، مشيرة إلى احتمال أن تكون المروحيات قد أجلت مصابين، مع توارد أنباء عن وجود ما لا يقل عن 4 جرحى، من دون وجود إعلان رسمي من أي طرف حول وقوع خسائر بشرية جراء الهجوم الصاروخي.

وأطلق مجهولون أمس الأحد، 5 صواريخ كاتيوشا على السفارة، سقطت داخل حرمها ما أدى إلى حرق المطعم.
ويعد هذا الهجوم، الخامس الذي يستهدف السفارة منذ مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير الجاري.

المصدر: رووداو

 

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