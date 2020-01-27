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قضية قتيل منزل نانسي عجرم.. أصالة تعلق على الإشاعات المتداولة حولها

أخبار العالم العربي

قضية قتيل منزل نانسي عجرم.. أصالة تعلق على الإشاعات المتداولة حولها
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علقت الفنانة السورية أصالة نصري على الأنباء التي جرى تداولها حول ما نسب إليها من كلام بشأن  قضية اقتحام منزل الفنانة نانسي عجرم، التي انتهت بمقتل الشاب السوري محمد الموسى.

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وكتبت أصالة عبر حسابها في "تويتر"، أنها لم تبد أي رأي فيما يتعلق بالقضايا المتداولة، لأنها منهمكة بعملها وعائلتها.

وكانت عدة صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي نشرت خبرا مفاده أن أصالة اتهمت نانسي عجرم وزوجها بالقتل العمد للشاب السوري محمد الموسى (مقتحم المنزل)، ووصفت قضيتهم، بـ"ما خفي كان أعظم".

المصدر: وكالات 

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