قضية قتيل منزل نانسي عجرم.. أصالة تعلق على الإشاعات المتداولة حولها

علقت الفنانة السورية أصالة نصري على الأنباء التي جرى تداولها حول ما نسب إليها من كلام بشأن قضية اقتحام منزل الفنانة نانسي عجرم، التي انتهت بمقتل الشاب السوري محمد الموسى.

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وكتبت أصالة عبر حسابها في "تويتر"، أنها لم تبد أي رأي فيما يتعلق بالقضايا المتداولة، لأنها منهمكة بعملها وعائلتها.

لمّ أُبدي أيّ رأي فيما يتعلّق بالقضايا المُتداوله ، فقط لأنّي لاأُريد أنّ أتدخّل كوني مُنغمسه بقضيّتي الخاصّه ، وعملي وعائلتي ، لكمّ محبّتي ومساؤكم سعيد #أصاله — Assala (@AssalaOfficial) January 25, 2020

وكانت عدة صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي نشرت خبرا مفاده أن أصالة اتهمت نانسي عجرم وزوجها بالقتل العمد للشاب السوري محمد الموسى (مقتحم المنزل)، ووصفت قضيتهم، بـ"ما خفي كان أعظم".

أصالة تكشف حقيقة تصريحاتها حول قضية زوج نانسي.. https://t.co/M2xlfWQTKrpic.twitter.com/eWh8lK8y3P — الحدث بريس (@QJaA6qajqrLgxve) January 26, 2020

المصدر: وكالات