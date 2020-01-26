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طهران: تشكيل حكومة جديدة بلبنان خطوة إيجابية ومستعدون لدعمها بشكل كامل

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طهران: تشكيل حكومة جديدة بلبنان خطوة إيجابية ومستعدون لدعمها بشكل كامل
Reuters
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه الحريري
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قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، مساء اليوم الأحد، إن بلاده تدعم الحكومة الجديدة في لبنان برئاسة حسان دياب.

وأضاف، أن إيران، تعتبر تشكيل هذه الحكومة في الظروف الراهنة، تطورا إيجابيا.

وأكد ممثل الخارجية الإيرانية، في بيان: "تشكيل حكومة في لبنان، في ظل هذه الظروف الإقليمية والدولية، نابع من مطالب الشعب اللبناني، وهو خطوة إيجابية إلى الأمام، في حل مشاكل هذا البلد"​​​.

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وأضاف موسوي: "نأمل في أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على تلبية مطالب الشعب اللبناني، الذي لديه اعتزاز كبير بمقاومة الاحتلال والبلطجة الخارجية".

وشدد موسوي، على استعداد بلاده الكامل، "لمواصلة تطوير العلاقات مع لبنان، وتقديم الدعم الكامل للحكومة اللبنانية الجديدة".

 المصدر: سبوتنيك

 

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