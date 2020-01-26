عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار في مدينة إعزاز شمال سوريا

أفادت مصادر محلية سورية، بمقتل وإصابة عشرات الأشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة، اليوم الأحد، في مدينة إعزاز شمال البلاد.

وتحدث مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" الروسية عن "مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين في انفجار سيارة مفخخة أمام مطعم ومحطة وقود في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي وفق حصيلة أولية"​​​.

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن ناشطين سوريين أن الانفجار أودى بحياة 7 أشخاص على الأقل، وإصابة عدد آخر، مبينة أن مصدره شاحنة مفخخة، فيما لم تعلن أي جهة المسؤولية عن الهجوم.

وتخضع مدينة إعزاز لسيطرة القوات التركية وحلفائها من فصائل تنظيم "الجيش السوري الحر"، جراء عملية "درع الفرات" التي نفذتها تركيا منذ 24 أغسطس 2016 حتى 29 مارس 2017.

وتتعرض مناطق سيطرة الجيش التركي وحلفائه والتي تم الاستيلاء عليها نتيجة عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" لهجمات مستمرة بواسطة التفجيرات، وتتهم أنقرة "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها إرهابية، بالوقوف وراءها.

المصدر: وكالات