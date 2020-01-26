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العراق: مقتل 12 محتجا خلال تظاهرات اليومين الماضيين

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العراق: مقتل 12 محتجا خلال تظاهرات اليومين الماضيين
Reuters
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أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، توثيقها مقتل 12 مواطنا، مع استمرار التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي: "وثقنا مقتل 12 متظاهرا، من بينهم 9 في محافظة بغداد، و3 في محافظة ذي قار. كما وثقنا إصابة 230 من المتظاهرين والقوات الأمنية، منهم 118 في محافظة بغداد، و 78 في محافظة ذي قار، وفي البصرة 34 شخصا، بالإضافة إلى حصول 89 حالة اعتقال لمتظاهرين في محافظتي بغداد والبصرة".

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ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الأطراف كافة إلى وقف أي شكل من أشكال العنف، وضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات، والابتعاد عن أي تصادم يؤدي إلى سقوط ضحايا، والتعاون بغية حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وإيقاف الانتهاكات في حقوق الإنسان والتي تؤدي إلى تقييد حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.

المصدر: RT

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