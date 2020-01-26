قوات حكومة الوفاق الليبية: جيش حفتر خرق الهدنة مجددا

اتهمت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، بخرق نظام وقف إطلاق النار "مجددا" وشن هجوم في منطقة أبو قرين جنوب مصراتة وقصف طريق في طرابلس.

وقال الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو، في بيان أصدره اليوم الأحد: "المليشيات الغادرة خرقت مجددا وقف إطلاق النار بمحاولتها البائسة للتقدم تجاه أبو قرين. قواتنا الباسلة تحافظ على تمركزاتها وتلاحق فلول المليشيات الإجرامية باتجاه الوشكة".

وأضاف قنونو أن من وصفهم بـ"مليشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر" قصفوا صباح اليوم "بقذائف عشوائية بداية طريق المشروع بالعاصمة طرابلس".

وشدد المتحدث على أنه "مع تكرار العدو الغادر خرقه لوقف اطلاق النار فهو بذلك يجعل من وقف إطلاق النار وعدمه سواء".

وختم البيان بالقول: "نؤكد مجددا أننا لم نبدأ هذه الحرب، لكننا نحن من سيحدد زمان ومكان نهايتها".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن "الجيش الوطني الليبي" أنه بسط سيطرته على قرية القداحية جنوب غرب الوشكة ويواصل تقدمه باتجاه مصراتة.

وقال مصدر عسكري فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "قوات الجيش الليبي تسيطر على قرية القداحية جنوب غرب الوشكة التي تبعد عن مصراتة نحو 130 كيلومترا".

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يعمل في غرب ليبيا رسميا نظام لوقف إطلاق النار وافق عليه الجانبان المتناحران تلبية لمبادرة من قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، ليدخل حيز التنفيذ يوم 12 يناير، وأكد كلا الطرفين التزامهما بالهدنة لاحقا خلال مؤتمر برلين يوم 19 يناير مع تبادل الاتهامات المستمرة لبعضهما بعضا بخرقها.

المصدر: RT + وكالات