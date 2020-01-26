التيار الصدري يدعو لتظاهرة ضد السفارة الأمريكية اليوم

دعا التيار الصدري في العراق، بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الأحد، إلى وقفة احتجاجية ضد السفارة الأمريكية ببغداد مساء اليوم.

وجاء في بيان للهيئة السياسية للتيار:"إلى الأحرار الوطنيين ممن يرفضون الاحتلال الأمريكي وغيره، ندعوكم اليوم الأحد إلى وقفة احتجاجية ضد السفارة الأمريكية وأذنابها، ممن تجاسروا على رمز الوطن القائد السيد مقتدى الصدر".

وأضاف أن" الوقفة الاحتجاجية ستكون عند الساعة السادسة مساء(بتوقيت بغداد) في أماكن صلوات الجمعة بالمحافظات".

وأشار البيان إلى أن" الوقفة في النجف ستكون قرب مجسرات ثورة العشرين".

المصدر: RT