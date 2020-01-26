نتنياهو يرحب بتصريح وزير خارجية الإمارات بشأن الهولوكوست

رحب ‏رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمحتوى تغريدة نشرها وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، أكد فيها على أهمية إحياء ذكرى الهولوكوست ومحاربة الكراهية والتطرف.

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، اليوم الأحد، أن "نتنياهو أشار في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، إلى أن تصريحات بن زايد تشكل انطلاقة في تعامل العالم العربي حيال الهولوكوست، ودليلا على التغيير الحاصل في العالم العربي تجاه إسرائيل".

ونشر بن زايد تغريدة، أمس السبت، قال فيها "في ذكرى المحرقة النازية (الهولوكوست) نقف مع الإنسانية في رفضها للعنصرية والكراهية والتطرف، نتذكر معا الأرواح التي أزهقت، كي لا تتكرر هذه الجرائم ضد البشرية".

المصدر: "مكان" + "تويتر"