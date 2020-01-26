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وزير الصحة السوري يصرح بخصوص فيروس "كورونا"

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وزير الصحة السوري يصرح بخصوص فيروس
Reuters
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أكد وزير الصحة السوري، نزار يازجي، أنه لم تسجل في سوريا أي إصابة بفيروس "كورونا" حتى الآن، مشددا على أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشاره في البلاد.

وقال يازجي في تصريح لصحيفة "الوطن": "منذ أيام أرسلنا بلاغات إلى الموانئ السورية كافة، وإلى المراكز الطبية ومديريات الصحة القريبة من الحدود البرية، وإلى مطار دمشق الدولي، لتدقيق الحالة الصحية للحالات المشتبهة بها، وحركات القدوم عموما من دول شرق آسيا، والوزارة تتابع يومياً وترصد أي حالة يمكن أن تكون لها علاقة بالفيروس الذي بدأ ينتشر عالميا".

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وطمأن يازجي بأن وزارة الصحة السورية "لن تألو جهدا في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للوقاية ولمحاربة هذا المرض ومحاصرته، في حال تم الكشف عن أي إصابة".

المصدر: الوطن

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