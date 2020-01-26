 
مباشر

أول ظهور لآل الشيخ بعد عملية خطيرة ودقيقة في الرأس (صور)

أخبار العالم العربي

أول ظهور لآل الشيخ بعد عملية خطيرة ودقيقة في الرأس (صور)
تركي آل الشيخ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n5bu

طمأن رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، متابعيه على حالته الصحية، بعد إجرائه عملية دقيقة وخطيرة في الرأس.

إقرأ المزيد
تركي آل الشيخ يفيض شعرا وعرفانا قبيل دخوله غرفة العمليات لجراحة خطيرة
تركي آل الشيخ يفيض شعرا وعرفانا قبيل دخوله غرفة العمليات لجراحة خطيرة

ونشر آل الشيخ صورة له من إحد المستشفيات، اليوم الأحد، على صفحته الشخصية في تطبيق "إنستغرام"، وعلق عليها: "أشكر كل من سأل عني، أنا بخير ولا تسمعون الإشاعات".

وعبر متابعوه عن دعمهم له، داعين له بسرعة الشفاء والعودة إلى المملكة سالما غانما.

وسافر رئيس هيئة الترفيه في السعودية إلى إحدى الدول الأوروبية، في شهر ديسمبر، لإجراء عملية في الرأس بسبب معاناته من نزيف متقطع يتسبب بأرقه وعدم نومه بشكل كاف، فضلا عن ضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مكافحة الفساد السياسي