أول ظهور لآل الشيخ بعد عملية خطيرة ودقيقة في الرأس (صور)

طمأن رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، متابعيه على حالته الصحية، بعد إجرائه عملية دقيقة وخطيرة في الرأس.

إقرأ المزيد

ونشر آل الشيخ صورة له من إحد المستشفيات، اليوم الأحد، على صفحته الشخصية في تطبيق "إنستغرام"، وعلق عليها: "أشكر كل من سأل عني، أنا بخير ولا تسمعون الإشاعات".

وعبر متابعوه عن دعمهم له، داعين له بسرعة الشفاء والعودة إلى المملكة سالما غانما.

وسافر رئيس هيئة الترفيه في السعودية إلى إحدى الدول الأوروبية، في شهر ديسمبر، لإجراء عملية في الرأس بسبب معاناته من نزيف متقطع يتسبب بأرقه وعدم نومه بشكل كاف، فضلا عن ضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم.

المصدر: RT



