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العراق.. تظاهرات طلابية حاشدة في بغداد والمحافظات الجنوبية (فيديو)

أخبار العالم العربي

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خرج طلبة الجامعات في العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية بتظاهرات حاشدة مؤيدة لاستمرار الاحتجاجات في البلاد ولإدامة زخمها، بعد أن شرعت قوات الأمن بمضايقة المحتجين.

وقال مراسل RT إن "عشرات الآلاف من الطلبة خرجوا في بغداد والمحافظات الجنوبية والوسطى لدعم المعتصمين في الساحات"، مبيناً أن "التظاهرات إنطلقت من مقار الجامعات بإتجاه ساحات الإعتصام".

وفي وقت سابق من اليوم اندلعت صدامات بين المحتجين وقوات الأمن في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

العراق.. تظاهرات طلابية حاشدة في بغداد والمحافظات الجنوبية (فيديو)  
RT

وقال مراسل RT نقلا عن محتجين إن "الصدامات تجددت صباح اليوم بعد أن حاولت القوات الأمنية فتح طريق أغلقه المحتجون"، مبينا أن "المحتجين رموا القوات الأمنية بالحجارة فيما أطلقت القوات الرصاص الحي عليهم".

المصدر: RT

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