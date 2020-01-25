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الفنان المصري إيهاب توفيق يتعرض لانتقادات بأول ظهوره له بعد وفاة والده

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الفنان المصري إيهاب توفيق يتعرض لانتقادات بأول ظهوره له بعد وفاة والده
youm7.com
المطرب المصري المشهور، إيهاب توفيق، خلال حفل غنائي في القاهرة يوم 24 يناير 2020.
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أثار المطرب المصري المشهور، إيهاب توفيق، موجة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهوره الأول إثر وفاة والده، حيث أقام حفلا غنائيا في أحد نوادي القاهرة.

وظهر توفيق، مساء الجمعة، بلحية خفيفة، على مسرح نادي "Cairo Jazz Club" بعد 15 يوما من وفاة والده جراء حريق شب في فيلة النجم المصري بمدينة نصر.

وتعرض توفيق لانتقادات لاذعة من قبل بعض المتابعين بسبب إحيائه حفلا بعد أيام من وفاة والده، فيما سخر البعض الآخر من إطلاق لحيته حزنا على أبيه في الوقت الذي يغني ويرقص فيه، بينما رد آخرون بالقول إن حزنه في القلب وهو لن يوقف حياته وعمله بعد وفاة والده.

الفنان المصري إيهاب توفيق يتعرض لانتقادات بأول ظهوره له بعد وفاة والده
youm7.com
الفنان المصري إيهاب توفيق يتعرض لانتقادات بأول ظهوره له بعد وفاة والده
youm7.com

وتوفي أحمد توفيق، والد الفنان المصري، صباح 9 يناير الجاري جراء اندلاع حريق داخل فيلا الفنان، متأثرا بالاختناق.

 

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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