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الصدر يجمد عضوية أحد قيادات التيار الصدري المعروف بدعمه للاحتجاجات

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الصدر يجمد عضوية أحد قيادات التيار الصدري المعروف بدعمه للاحتجاجات
Reuters
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قال مكتب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إنه تم تجميد عضوية أحد القياديين في التيار، وهو  أسعد الناصري المعروف بدعمه للاحتجاجات في البلاد.

وأضاف المكتب، في بيان صدر عنه: "نظرا للتجاوزات الصادرة من الشيخ أسعد الناصري، وتصريحاته في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الأحداث الأخيرة، فيجب عليه فورا ترك ثوار الناصرية وعدم التدخل بتقرير مصيرهم لا سلبا ولا إيجابا".

وتابع المكتب في بيانه: "الناصري يعتبر مجمدا من الآن وإلى إشعار آخر، لعصيانه أوامر آل الصدر وعهده مع السيد الشهيد، وكفاه تسلطا وحبا للدنيا".

الصدر يجمد عضوية أحد قيادات التيار الصدري المعروف بدعمه للاحتجاجات

وجاء في البيان أيضا: "إذا كان مضطرا لتغيير أفكاره فلا داعي للتمسك بارتداء العمة الشريفة، ولا دخل للخط الصدري بأفكاره".
المصدر: RT

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