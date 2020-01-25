بيان للخارجية حول بيع أرض لسفارة العراق في الخارج

نفت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها السبت، الأنباء التي تحدثت عن بيع أرض سفارة العراق في واشنطن. وأكدت أن ممتلكات العراق في الخارج التي تقيم عليها البعثات، باقية كما هي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف: "تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر قيام وزارة الخارجية العراقية ببيع قطعة أرض مساحتها 2500 متر نقيم عليها سفارتنا لدى واشنطن، وشراء بدلا عنها قطعة أرض بعيدة عن مركز المدينة مساحتها 500 متر".

وأضاف المتحدث، أن وزارته تنفي هذا الخبر بشكل قاطع. وأشار إلى أن الوزارة "لم تقم ببيع أي عقار، أو مبنى من تلك الممتلكات، بل إنها مع الجهات العراقية ذات الاختصاص تتولى المتابعة، والتنسيق للحفاظ على جميع ممتلكات العراق في الخارج".

ودعا بيان الخارجية العراقية، إلى "توخي الصحة، والدقة في تداول الأخبار، وتلقيها من مصادرها الرسمية".

المصدر: السومرية نيوز