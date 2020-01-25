محتجون في بيروت يحاولون اقتحام ساحة السراي الحكومي

أفاد مراسلنا في بيروت بتواصل المواجهات وسط المدينة بين الشرطة ومحتجين مطالبين بإسقاط حكومة حسان دياب الجديدة، حيث حاول المتظاهرون دخول ساحة السراي الحكومي.

وقال مراسلنا إن المحتجين أزالوا الشريط الشائك الذي يفصل ساحة التظاهر ومبنى الحكومة، وبدأوا برشق حرس مبنى الحكومة بالحجارة بعد إزالة البوابة الحديدية.

من جانبها، استخدمت الشرطة اللبنانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في محيط السراي الحكومي، فيما انتقلت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن من ساحة رياض الصلح إلى ساحة الشهداء.

وسبق أن استخدمت القوى الأمنية خراطيم المياه لمنع المحتجين من دخول ساحة السراي الحكومي وإبعادهم من أمام السراي، بينما رشق المتظاهرون القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات النارية.

وطلبت القوى الأمنية من المتظاهرين السلميين مغادرة ساحة رياض الصلح حفاظا على سلامتهم. وأكدت أن عناصرها تعرضوا لأعمال شغب من قبل بعض المحتجين، في حين رصدت تعزيزات أمنية كثيفة للجيش والقوى الأمنية بمحيط السراي الحكومي.

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وفي وقت سابق من اليوم السبت، انطلقت مسيرات عدة في مختلف المناطق، لا سيما في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس شمال البلاد، رفضا للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

المصدر: RT





