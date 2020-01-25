العاهل الأردني يأمر بإجلاء مواطنيه من ووهان الصينية

تتخذ السلطات الأردنية، بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني، الإجراءات اللازمة لإجلاء المواطنين الأردنيين من مدينة ووهان الصينية، بأسرع وقت ممكن.

وسيتم إرسال طائرة لإجلاء المواطنين الأردنيين المتواجدين في المدينة الصينية المذكورة، التي تعتبر بؤرة ظهور الالتهاب الرئوي الجديد.

وحصلت الحكومة الأردنية، عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، على موافقة السلطات الصينية على العملية من المدينة التي فرض عليها حجر صحي.

وتتواصل سفارة المملكة في بكين، مع السلطات الصينية والمواطنين الأردنيين، لإتمام عملية الإجلاء في أسرع وقت ممكن.

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ويأتي ذلك، على خلفية إعلان بكين عن ظهور حالات التهاب رئوي من أصل غير معروف بمدينة ووهان. وذكرت أن أول المصابين، كانت لهم علاقة بسوق للمأكولات البحرية.

وأثبت المختصون، أن العامل المسبب للمرض كان نوعا جديدا من فيروس "كورونا" - 2019-nCoV.

المصدر: khaberni.com