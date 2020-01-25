قتلى بين المتظاهرين في بغداد ومحافظة ذي قار باشتباكات مع قوات الأمن العراقية

قتل عدد من الأشخاص في صفوف المتظاهرين، اليوم السبت، خلال اشتباكات مع قوات الأمن في العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار العراقية.

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وأفاد مراسل RT بأن قوات الأمن سيطرت على جسر الفهد في محافظة ذي قار وفتحت الطريق السريع الدولي الرابط بين المحافظات.

وأشار المراسل إلى سقوط قتيلين على الأقل جراء المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن عند فتحها جسر الفهد.

وتحدث المراسل عن إصابة 32 متظاهرا في المحافظة، بعضهم بحالات اختناق وبعضهم بجروح، خلال المواجهات مع القوات الأمنية عند جسر الفهد، بينما قال مصدر مطلع لـRT إن عدد ضحايا الاشتباكات بلغ 3 قتلى.

بدورها، أفادت وكالة "رويترز" بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة نحو 30 آخرين باشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن عند ساحة التحرير في بغداد.

وقال مراسلنا إن قوات مكافحة الشغب أطلقت قنابل الغاز عند جسر السنك في العاصمة حيث تتواجد أعداد من المتظاهرين ما تسبب بحالات اختناق في صفوفهم، بينما يستمر تدفق مجموعات كبيرة من المحتجين إلى ساحة التحرير.

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وأضاف أن سيارات الإسعاف توجهت إلى ساحة التحرير لنقل المصابين إلى المستشفيات المحلية.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية للبلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد، تحولت إلى صدامات متواصلة بين المتظاهرين ورجال الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة نحو 20 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات التي سبق أن دفعت رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، وحكومته للاستقالة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت قوات الأمن العراقية أن الوضع مستقر في جميع محافظات البلاد باستثناء ذي قار.

المصدر: RT