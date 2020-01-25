مراسلنا: انطلاق مسيرات متزامنة في بيروت وطرابلس رفضا للحكومة الجديدة

أفاد مراسلنا في لبنان، بانطلاق مسيرات عدة في مختلف المناطق، عصر اليوم السبت، لا سيما في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس شمال البلاد، رفضا للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

وتجمع الناشطون في عدد من النقاط من مختلف المناطق، وانطلقوا بتوقيت متزامن، بمسيرات حملت عنوان "لا ثقة .. لن ندفع الثمن"، في رسالة أراد المحتجون إيصالها إلى الحكومة الجديدة، بالتزامن مع انعقاد جلسة صياغة البيان الوزاري.

وبينما توجهت المسيرات في العاصمة بيروت ومحيطها، باتجاه ساحة الشهداء وسط العاصمة، سجل انتشار كثيف للقوى الأمنية.

وردد المتظاهرون شعارات منددة بالتعاطي مع مطالبهم وتجاهلها عبر تشكيل "حكومة محاصصة" لم تلحظ مطالبهم منذ بداية الاحتجاجات، في 17 أكتوبر الماضي، والتي استقالت على إثرها حكومة سعد الحريري، أبرزها تشكيل حكومة من الاختصاصيين بعيدا عن المحاصصة والمصالح الحزبية.

وتجتمع الحكومة اليوم، في مسعى لإنجاز البيان الوزاري للحكومة الجديدة، على أن تنال في وقت لاحق ثقة البرلمان.

المصدر: RT + ليبانون فايلز