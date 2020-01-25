لبنان يعلن عن إجراءات وقائية من فيروس "كورونا" في مطار بيروت

أعلن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، السبت، عن مجموعة من الإجراءات الوقائية، تجنبا لانتقال فيروس "كورونا" إلى البلاد.

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وأصدرت رئاسة المطار، تعميما إلى شركات الطيران والخدمات الأرضية العاملة في المطار، انطلاقا من الإجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة العامة لمنع انتقال عدوى فيروس "كورونا"، طلبت فيه من شركات الطيران العاملة في المطار كافة، والتي تنقل ركابا من الصين وتايلاند وغيرها إلى لبنان، "تعبئة استمارة خاصة بكل الوافدين، وتسليمها إلى قسم الحجر الصحي في المطار".

وكانت الصين أعلنت عن وفاة 41 شخصا جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، كما تم تسجيل 1287 حالة إصابة مؤكدة في عموم البلاد، بينها 237 إصابة في حالة حرجة.

إلى ذلك، تم تسجيل 10 إصابات مؤكدة في هونغ كونغ وماكاو وتايوان، 4 حالات إصابة مؤكدة في تايلاند، 3 إصابات في اليابان، إصابتين في كوريا الجنوبية، إصابتين في الولايات المتحدة، إصابتين في فيتنام، 3 إصابات في سنغافورة، إصابتين في فرنسا، وإصابة واحدة في نيبال.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام