نشطاء: فصائل موالية لتركيا تأمر أهالي قرية في عفرين بإخلائها كاملا

أفاد نشطاء بأن جماعة "فرقة الحمزات" الموالية لتركيا أصدرت قرارا تمهل فيه المدنيين في قرية "براد" بريف مدينة عفرين شمال غرب حلب، 24 ساعة لإخلائها بالكامل، دون معرفة أسباب القرار.

ونقل "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن مصادر محلية، أن الفصيل المسلح المذكور أصدر قرارا أمهل فيه المدنيين المتواجدين في قرية "براد" التابعة لناحية شيراوا بالإخلاء الإجباري.

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وأشار المرصد إلى أن غالبية سُكان القرية مهجرون منها منذ سيطرة فصائل عملية "غصن الزيتون" التي شنتها تركيا على عفرين وريفها، ويقتصر تواجد العوائل في القرية على عشرات العوائل من الذين رفضوا التهجير.

إلى ذلك ذكر المرصد أن الفصائل الموالية لتركيا والمخابرات التركية عمدت خلال يوم الخميس إلى تنفيذ حملة مداهمات في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، حيث أقدمت على اعتقال 12 شخصا كرديا من مدينة عفرين وريفها، بينهم امرأة وعضو في "المجلس المحلي لعفرين"، وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة حتى اللحظة، دون معلومات إلى الآن عن أسباب الاعتقال.

المصدر: وكالات