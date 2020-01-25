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في مشهد غير مألوف.. وزير لبناني يصل بالتاكسي إلى جلسة الحكومة!

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في مشهد غير مألوف.. وزير لبناني يصل بالتاكسي إلى جلسة الحكومة!
Reuters
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وصل وزير في الحكومة اللبنانية الجديدة إلى جلسة مجلس الوزراء، أمس الجمعة، بواسطة سيارة "تاكسي"، في مشهد لم يألفه اللبنانيون الذين اعتادوا على المواكب الكبيرة للوزراء.

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وأفادت قناة "MTV" اللبنانية، بأن "سيارة تاكسي وصلت قبل ظهر أمس إلى السراي الحكومية، فأوقفها أحد الحراس عند المدخل، وسأل من فيها عن وجهتهما، ليجيب الرجل الجالس بقرب السائق بأنه، رمزي مشرفية، وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية الجديدة".

 وتشير القناة إلى أن "الحارس تفاجأ، وبعدما تأكد من الأمر، سمح للسيارة بالعبور، معتذرا من الوزير".

ولفتت "MTV" إلى أن مشرفية يملك سيارة، إلا أنه يفضل دوما التنقل عبر سيارات تاكسي، وقد اعتمد على سيارة أمين عام مجلس الوزراء وسائقه، في وقت سابق، للتوجه إلى وزارة السياحة، من دون أي مرافقة.

في مشهد غير مألوف.. وزير لبناني يصل بالتاكسي إلى جلسة الحكومة!الوزير اللبناني رمزي مشرفية

وتختم القناة اللبنانية بالقول، إن هذه الصورة غير مألوفة في جمهورية عادة ما يتنقل فيها الوزراء في مواكب فضفاضة.

المصدر: MTV

 

 

 

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