صدامات في بغداد بين القوات الأمنية والمحتجين

أفاد مراسلنا في العاصمة العراقية، اليوم السبت، بأن صِدامات جرت في المساحات القريبة من ساحة التحرير وسط بغداد أدت إلى إصابة 7 أشخاص.

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وقال إن "القوات الأمنية بدأت برفع الجدران الكونكريتية من ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير، وعلى إثر ذلك حدثت صِدامات بينها والمحتجين".

وأضاف أن "أصوات الرصاص الحي سُمعت في ساحة الخلاني، لكن الصِدامات لم تشهد حتى الآن أية إصابات بين الطرفين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق، فتح طريق محمد القاسم السريع الذي شهد خلال الأيام الماضية صدامات كبيرة بين المحتجين والقوات الأمنية، كما فتحت عدة ساحات كانت مغلقة.

وذكر بيان للقيادة أن "طريق محمد القاسم مفتوح ويجري الآن تنظيف ساحة الطيران وشارع النضال وساحة قرطبة لإعادة افتتاحها أمام حركة العجلات بشكل دائم".

وأضاف "تم افتتاح ساحة الطيران وساحة قرطبة أمام حركة العجلات بشكل كامل، فضلا عن افتتاح جسر الأحرار أمام حركة العجلات بشكل كامل، على أن تفتح (ساحات) السنك والخلاني والرشيد أمام حركة العجلات بعد قليل".

يذكر أن مراسل RT أفاد الليلة الماضية بمقتل 4 متظاهرين وإصابة العشرات خلال صدامات بينهم وقوات الأمن على جسر محمد القاسم في بغداد.

المصدر: RT