الشرطة الإسرائيلية تبحث عن طفل مقدسي يشتبه باختطافه (فيديو)

هب المئات من الشبان المقدسيين مساء الجمعة إلى بلدة بيت حنينا للبحث عن الطفل قصي أبو ارميلة (7 سنوات)، الذي فقدت آثاره منذ ساعات العصر، وهناك شبهات، بأنه تعرض للخطف.

من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها عن تلقيها بلاغا حول "فقدان الطفل" دون ذكر أي معلومات إضافية.

وأوضح جد الطفل، أن "حفيده خرج من منزله عصرا للبقالة القريبة لشراء بعض الحاجيات، وبعد تأخر عودته، تم البحث عنه في المحيط، ثم توجهت العائلة وأبلغت الشرطة بالأمر والتي جاءت إلى المنزل وقامت بتفتيشه وتفتيش الأماكن المجاورة".

وحضر محافظ القدس عدنان غيث ومختلف فعاليات المدينة للبحث عن الطفل في الأحياء القريبة.

من جهته قال النائب في الكنيست أحمد الطيبي، الذي تواجد في المكان، إن "هناك عدة روايات وشكوك حول الحادث"، وذكر أنه "تواصل مع الشرطة، وأن الضابط بحث عنه في مقطعي فيديو، وأن الفيديو الثاني يظهر أحد الأطفال وخلفه رجل لكن الأب يقول (هذا ليس أبني) حسب رواية الضابط".

هذا وانتشرت القوات الإسرائيلية، عند مدخل مستوطنة "النبي يعقوب" لمنع الشبان الفلسطينيين، من البحث عن الطفل في المنطقة، وانتشرت على مداخلها بأعداد كبيرة.

المصدر: وكالة "معا"