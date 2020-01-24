خامنئي حول أحداث العراق: شعوب المنطقة مشمئزة من الولايات المتحدة

اعتبر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، أن شعوب الشرق الأوسط، وبينهم المواطنون العراقيون، مشمئزون من الولايات المتحدة، التي اتهمها بارتكاب جرائم في العراق.

وقال خامنئي، في تغريدة نشرها مساء اليوم الجمعة، مخاطبا الولايات المتحدة: "شعوب بلدان هذه المنطقة مشمئزة من أمريكا، لقد ارتكبتم جرائم في العراق".

وأضاف خامنئي في التغريدة، التي أرفقها بوسم "ثورة العشرين ثانية 2020": "الشباب العراقيون مشمئزون منكم. لماذا لا يدرك الأمريكيون هذا الأمر؟".

شعوب بلدان هذه المنطقة مشمئزّة من أمريكا؛ لقد ارتكبتم الجرائم في #العراق؛ الشباب العراقيّون مشمئزّون منكم. لماذا لا يدرك الأمريكيّون هذا الأمر؟

#ثورة_العشرين_الثانية_2020pic.twitter.com/omxeN5p3Dw — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) 24 января 2020 г.

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ويشهد العراق في الأشهر الماضية اضطرابات كبيرة على خلفية اندلاع موجة احتجاجات واسعة مناهضة للسلطات منذ أكتوبر 2019، ليتدهور الوضع بعد تحويل البلاد، منذ أواخر العام ذاته، إلى ساحة تصعيد عسكري حاد بين إيران وحلفائها من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى.

والجمعة جرت في العاصمة العراقية بغداد وبعض المدن العراقية الأخرى تظاهرات حاشدة بدعوة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للمطالبة بإنهاء وجود القوات الأمريكية في البلاد، على خلفية العمليات العسكرية التي نفذتها في وقت سابق ضد "الحشد الشعبي" وقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، الذي قتل بغارة جوية يوم 3 يناير الحالي.

المصدر: RT