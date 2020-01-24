الخارجية الروسية: لافروف ناقش مع بيدرسن عمل اللجنة الدستورية السورية 

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، كيفية توفير أجواء مستقرة لعمل اللجنة الدستورية السورية.

وجاء في بيان، صدر عن الخارجية الروسية، في ختام المباحثات بين الجانبين في موسكو: "تم النظر بشكل مفصل، في مجموعة كاملة من قضايا التسوية السورية، وبحث الوضع داخل سوريا وحولها. وتركزت المناقشة، على مهام توفير عمل مستقر وفعال للجنة الدستورية، التي انطلقت في 30 أكتوبر 2019 في جنيف، مع الدور الحاسم للبلدان الضامنة في صيغة أستانا. وخلال ذلك، تم التأكيد على أهمية تعزيز عملية سياسية يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".

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وتبادل الجانبان كذلك، وجهات النظر حول الوضع السائد حاليا في سوريا، والدول المجاورة لها.

وأضاف بيان الخارجية الروسية: "وافق الطرفان، على أن تحقيق الاستقرار والأمن الدائمين في سوريا وفي المنطقة كلها، يصبح ممكنا فقط على أساس الاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها. وتم التأكيد على الحاجة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية الشاملة لجميع السوريين في جميع أنحاء سوريا دون تسييس وتمييز، وفقا لمعايير القانون الإنساني الدولي، بما يخدم تهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين السوريين والمشردين داخليا إلى ديارهم".

المصدر: تاس