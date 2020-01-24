قائد عمليات البصرة يوجه بنزول الجيش إلى الشارع لفرض الأمن

أوعز قائد عمليات البصرة الفريق قاسم نزال، اليوم الجمعة، بنزول وحدات الجيش العراقي، إلى الشارع لتأمين المحيط الخارجي لتواجد المتظاهرين السلميين.

وقال نزال، في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه: "وجهنا بالانتشار الواسع للجيش العراقي في المحافظة، وذلك لتأمين المحيط الخارجي لتواجد المتظاهرين السلميين، ومنع دخول المندسين والمخربين ومثيري الشغب إلى ساحات الاعتصام، شريطة عدم الخروج من الأماكن المخصصة لهم وعدم التظاهر في الأماكن العامة والمفتوحة، والتي أدت إلى استهدافهم خلال اليومين الماضيين".

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وأضاف: "دعت القيادة، ولأكثر من مرة خلال لقاءاتها مع اللجان التنسيقية، إلى عدم التظاهر خارج الأماكن المخصصة. لقد أخذت القوات الأمنية ومنذ اليوم الأول، لانطلاق التظاهرات، على عاتقها حماية المتظاهرين".

وأشار نزال، إلى أن "عدم التزام البعض يعرضنا وإياهم، إلى موضع حرج ويعرضهم إلى استهداف مباشر من قبل الخارجين عن القانون".

المصدر: السومرية