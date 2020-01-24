اختفاء 3 فرنسيين وعراقي يعملون في منظمة غير حكومية

قالت المنظمة الفرنسية غير الحكومية SOS Chrétiens d'Orient، التي تعنى بقضايا مسيحيي الشرق الأوسط، إنها فقدت الاتصال مع 4 من موظفيها بالعراق منذ يوم الاثنين 20 يناير.

ونقل موقع LCI عن المنظمة تأكيدها، أن الأمر يتعلق بثلاثة فرنسيين وعراقي واحد كانوا متواجدين في بغداد من أجل العمل مع السلطات المحلية على تطوير مشاريع مستقبلية.

Les 4 collaborateurs de SOS Chretiens d’orient ont disparu alors qu ils se trouvaient près de l’ambassade de France à Bagdad. @franceinfo — Maryse Burgot (@MaryseBurgot) January 24, 2020

وأضاف الموقع أن أخبار الموظفين الأربعة انقطعت على الرغم من تواجدهم قبل اختفائهم بالقرب من السفارة الفرنسية، وغير بعيد عن شارع يقطنه مسيحيون في وسط بغداد.

وأشار الموقع إلى أن المنظمة غير الحكومية تواصلت مع السفارة الفرنسية يوم الثلاثاء بهدف تجنيد شبكاتها من أجل إيجادهم، غير أن جهودها باءت بالفشل.

المصدر: LCI