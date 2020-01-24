 
مباشر

اختفاء 3 فرنسيين وعراقي يعملون في منظمة غير حكومية

أخبار العالم العربي

اختفاء 3 فرنسيين وعراقي يعملون في منظمة غير حكومية
Reuters AS
بغداد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n52n

قالت المنظمة الفرنسية غير الحكومية SOS Chrétiens d'Orient، التي تعنى بقضايا مسيحيي الشرق الأوسط، إنها فقدت الاتصال مع 4 من موظفيها بالعراق منذ يوم الاثنين 20 يناير.

ونقل موقع LCI عن المنظمة تأكيدها، أن الأمر يتعلق بثلاثة فرنسيين وعراقي واحد كانوا متواجدين في بغداد من أجل العمل مع السلطات المحلية على تطوير مشاريع مستقبلية.

وأضاف الموقع أن أخبار الموظفين الأربعة انقطعت على الرغم من تواجدهم قبل اختفائهم بالقرب من السفارة الفرنسية، وغير بعيد عن شارع يقطنه مسيحيون في وسط بغداد.

وأشار الموقع إلى أن المنظمة غير الحكومية تواصلت مع السفارة الفرنسية يوم الثلاثاء بهدف تجنيد شبكاتها من أجل إيجادهم، غير أن جهودها باءت بالفشل.

المصدر: LCI

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شيف مُنشد يخطف القلوب