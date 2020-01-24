بوغدانوف يبحث مع سفير السودان الأزمة الليبية والعلاقات بين موسكو والخرطوم

استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، سفير السودان لدى موسكو، نادر بابكر، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الجانبين بحثا "القضايا الملحة المتعلقة بالتعاون الروسي السوداني متعدد المجالات، بما في ذلك في سياق الجلسة الدورية السابعة للجنة الحكومية المشتركة بين روسيا والسودان للتعاون التجاري الاقتصادي، المزمع عقدها في الخرطوم".

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول كذلك "تبادل الآراء المعمق حول القضايا المحورية من الأجندة الإقليمية، مع التركيز على الوضع في ليبيا".

المصدر: إنترفاكس