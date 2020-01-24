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الأمير تشارلز يلتقي عباس في بيت لحم ويطلع على الانتهاكات بحق صحفيي فلسطين

أخبار العالم العربي

الأمير تشارلز يلتقي عباس في بيت لحم ويطلع على الانتهاكات بحق صحفيي فلسطين
Reuters JAS
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، و ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز
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استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، في مقر الرئاسة بمدينة بيت لحم.

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وأعرب عباس عن شكره للمملكة المتحدة على "مساعدتها في بناء مؤسسات الدولة"، وعلى مساهماتها المقدمة لوكالة "الأونروا".

كما شكر الرئيس الفلسطيني بريطانيا على قبولها بحل الدولتين ورفضها لـ "صفقة العصر"، لافتا إلى أن السلطات الفلسطينية تأمل في سماع "اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين في المستقبل القريب" بعد أن أوصى البرلمان البريطاني حكومة البلاد بذلك.

من جهته، قال الأمير تشارلز: "شرف كبير لي زيارة فلسطين، ولقاء الرئيس محمود عباس في مدينة المسيح بيت لحم".

وفي سياق آخر، أطلع نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، ولي العهد البريطاني على الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الصحفيين الفلسطينيين، على هامش حفل استقبال الأمير.

وفي ختام زيارته الرسمية إلى الأراضي الفلسطينية، زرع ولي العهد البريطاني شتلة زيتون في دير الكرمل بمدينة بيت لحم.

المصدر: وفا

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