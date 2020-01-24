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ميركل تعلن دعمها للقاء ألماني تركي روسي فرنسي حول سوريا

أخبار العالم العربي

ميركل تعلن دعمها للقاء ألماني تركي روسي فرنسي حول سوريا
Reuters Umit Bektas
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
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أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، دعمها لعقد لقاء متعدد الأطراف حول سوريا بمشاركة رؤساء روسيا وفرنسا وتركيا.

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وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عقد في أعقاب محادثات بينهما في اسطنبول: "من مصلحتنا المشتركة أن تمضي العملية السياسية في سوريا قدما".

وأضافت: لقد اتفقنا على أننا نود مواصلة اللقاء الذي عقد مؤخرا في اسطنبول بمشاركة الرئيسين الروسي والفرنسي".

وأضافت: "من الممكن أن يحدث ذلك في الربع الأول من العام الجاري".

وكانت اسطنبول استضافت، في خريف العام 2019، قمة رباعية (تركيا، ألمانيا، فرنسا، روسيا) حول تسوية الأزمة السورية.

المصدر: إنترفاكس

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