أردوغان: لن نسمح بتدهور الأوضاع الأمنية في العراق

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بألا تسمح بلاده بتدهور الأوضاع الأمنية في العراق، داعيا إلى ضرورة منع انجراره إلى الفوضى.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عقب لقاء بينهما في اسطنبول، اليوم الجمعة: ينبغي العمل من أجل الحيلولة دون انجرار العراق إلى الفوضى والاضطرابات من جديد".

وتابع الرئيس التركي: "لن نسمح بتدهور الأوضاع الأمنية في العراق وندعو الجميع إلى التهدئة".

ويشهد العراق في الأشهر الماضية اضطرابات كبيرة على خلفية اندلاع موجة احتجاجات واسعة مناهضة للسلطات في أكتوبر 2019، ليتدهور الوضع بعد تحويل البلاد، منذ أواخر العام ذاته، إلى ساحة تصعيد عسكري حاد بين إيران وحلفائها من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى.

والجمعة انطلقت في العاصمة العراقية بغداد تظاهرات حاشدة بدعوة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للمطالبة بإنهاء وجود القوات الأمريكية في البلاد، على خلفية العمليات العسكرية التي نفذتها في وقت سابق ضد "الحشد الشعبي" وقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، الذي قتل بغارة جوية يوم 3 يناير الحالي.

المصدر: وكالات