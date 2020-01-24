أردوغان يحذر من فوضى ستعم حوض المتوسط بالكامل إذا لم تتحقق التهدئة في ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه في حال لم يتم تحقيق التهدئة في ليبيا بأقرب وقت، فإن حالة الفوضى ستؤثر على حوض البحر المتوسط بأكمله.

وأضاف أردوغان في كلمة له اليوم الجمعة في الحرم الجديد للجامعة الألمانية بإسطنبول بحضور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل:"في حال لم يتم تحقيق التهدئة في ليبيا بأقرب وقت، فإن حالة الفوضى ستؤثر على حوض البحر المتوسط بأكمله .. إذا كنا لا نريد ظهور مرتزقة ومنظمات إرهابية كالقاعدة وداعش في ليبيا، فيجب علينا تسريع عملية الحل .. نتمنى ألا يكرر المجتمع الدولي في ليبيا الخطأ الذي ارتكبه في سوريا".

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وشدد أردوغان على أن "خطة السلام تعد خطوة مهمة نحو إعادة تأسيس الاستقرار السياسي في ليبيا، ونجاحها مرتبط بتنفيذ القرارات".

وأكد الرئيس التركي أن الهدف الأكبر للبلاد هو إنهاء هذه الأزمة (الليبية) التي تسببت في "مقتل أكثر من 2400 شخص وإصابة أكثر من 7500 آخرين .. سنواصل الوقوف إلى جانب أشقائنا الليبيين في هذه الأوقات العصيبة من أجل مستقبلهم واستقرارهم .. سندعم بقوة الخطوات المتخذة من أجل تحقيق التسوية والسلام وإيقاف سيل "الدموع والدماء في ليبيا مثلما فعلنا في مؤتمر برلين".

المصدر: الأناضول