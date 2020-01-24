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المقهى السعودي.. نقطة ترويج سياحية للمملكة في منتدى دافوس "صور"

أخبار العالم العربي

المقهى السعودي.. نقطة ترويج سياحية للمملكة في منتدى دافوس
Reuters ARND WIEGMANN
مركز المؤتمرات في دافوس
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نظمت الهيئة العامة للسياحة السعودية والتراث الوطني بالتعاون مع مؤسسة مسك الخيرية فعالية "المقهى السعودي" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2020، في مدينة دافوس السويسرية.

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ويهدف المقهى السعودي لتعريف المشاركين في المنتدى بثقافة وتقاليد المجتمع السعودي، من خلال محتوى رقمي تفاعلي يفتح نوافذ على دول العالم كافة ويمد جسور التواصل مع مختلف الثقافات من أجل تعزيز الاحترام والتفاهم المشترك. 

وتسعى هيئة السياحة من خلال المقهى، لتبادل الرؤى والأفكار وتسليط الضوء على تجربة المملكة في الانفتاح السياسي، وإطلاقها للتأشيرة السياحية أمام الزوار من كافة دول العالم، والتعريف بالمقومات السياحية والكنوز التراثية والتاريخية بالمملكة، بالإضافة لاستعراض الفرص الاستثمارية الجاذبة.

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قد انطلق للمرة الأولى عام 1971 في مدينة دافوس بسويسرا، بهدف تحسين أوضاع العالم، وأصبح الملتقى السنوي لأهم زعماء العالم والشخصيات الرئيسة من الأمم المتحدة والمنظمات العالمية والاتحاد الأوروبي ونخبة من رجال الأعمال، ويشارك فيه هذا العام أكثر من 3000 شخصية عالمية بارزة، من 117 دولة حول العالم.

المصدر: أخبار24+عكاظ

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