عشاء استثنائي في صحراء قطر يجمع "الحمدين" (صور)

نشر رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، صورا جمعته بأمير قطر السابق حمد بن خليفة، والد أمير قطر الحالي، وهو يشارك في طهي الطعام بمخيم في الصحراء.

وعلق حمد بن جاسم على الصور في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "يااازين عشاكم وجمعتكم.. الله يجمعكم دوم على طاعته ويحفظكم ويسعدكم".

وأضاف: "معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر قام بطبخ العشاء بمخيم صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية".

ونالت الصور تفاعلا كبيرا من رواد موقع "تويتر"، حيث انقسمت التعليقات بين المشيد والمنتقد، فأشاد البعض بـ"بساطة" والد أمير قطر، والمخيم الذي تناول فيه الطعام، في حين ذهب آخرين لتوجيه انتقادات للشخصيتين.

يااازين عشاكم وجمعتكم ❤️

الله يجمعكم دوم على طاعته ويحفظكم ويسعدكم 🤲🏼🙏🏼

معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر قام بطبخ العشاء بمخيم صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية.،

#العود ❤️ pic.twitter.com/vbl8uzxhbf — خالد جاسم (@khalidjassem74) January 23, 2020

المصدر: RT