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شاهد.. رئيس مجلس الأمة الكويتي يزور ضريح أتاتورك في أنقرة

أخبار العالم العربي

شاهد.. رئيس مجلس الأمة الكويتي يزور ضريح أتاتورك في أنقرة
aa.com.tr
رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، يزور ضريح مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، في أنقرة (23 يناير 2020).
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قام رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الخميس، بزيارة إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، في العاصمة أنقرة.

ووضع الغانم إكليلا من الزهور على ضريح أتاتورك خلال زيارته، ووقف دقيقة صمت مع الوفد المرافق له.

كما وقع الغانم على السجل الخاص بالضريح، مشيدا، حسبما نقلت وكالة "الأناضول"، بالدور الذي أداه أتاتورك ورفاقه للارتقاء بتركيا إلى مستوى الدول المتقدمة.

شاهد.. رئيس مجلس الأمة الكويتي يزور ضريح أتاتورك في أنقرة
aa.com.tr
شاهد.. رئيس مجلس الأمة الكويتي يزور ضريح أتاتورك في أنقرة
aa.com.tr
شاهد.. رئيس مجلس الأمة الكويتي يزور ضريح أتاتورك في أنقرة
aa.com.tr

وأجرى رئيس مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، محادثات رسمية في أنقرة مع رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب.

المصدر: الأناضول + وكالات

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