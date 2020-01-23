شاهد.. رئيس مجلس الأمة الكويتي يزور ضريح أتاتورك في أنقرة

قام رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الخميس، بزيارة إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، في العاصمة أنقرة.

ووضع الغانم إكليلا من الزهور على ضريح أتاتورك خلال زيارته، ووقف دقيقة صمت مع الوفد المرافق له.

كما وقع الغانم على السجل الخاص بالضريح، مشيدا، حسبما نقلت وكالة "الأناضول"، بالدور الذي أداه أتاتورك ورفاقه للارتقاء بتركيا إلى مستوى الدول المتقدمة.

أجرى رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، زيارة إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، في العاصمة أنقرة

ووضع الغانم إكليلا من الزهور على ضريح أتاتورك خلال زيارته، الخميس، ووقف دقيقة صمت مع الوفد المرافق لهhttps://t.co/Il0StAIhFxpic.twitter.com/ycqZwqtOps — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 23 января 2020 г.

aa.com.tr

aa.com.tr

aa.com.tr

وأجرى رئيس مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، محادثات رسمية في أنقرة مع رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب.

المصدر: الأناضول + وكالات